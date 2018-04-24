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Украинский журналист развеял мифы киевской пропаганды о России
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Украинский журналист развеял мифы киевской пропаганды о России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Украинский журналист Валерий Майданюк в статье «Розовые очки украинской пропаганды» развеял созданные Киевом мифы относительно ситуации в России и положении дел в украинской армии.
«За несколько лет противостояния с Россией на Украине утвердились ряд мифов и национальных иллюзий, которые были полезны и могли обнадежить деморализованную нацию в 2014 году, … однако становятся опасными розовыми очками сегодня», — пишет украинский журналист Валерий Майданюк в статье для Zaxid.net.
Он обратил внимание, что сообщения украинских СМИ о «значительном ухудшении жизненного уровня россиян, постоянном падении курса рубля и почти близком крахе экономики России от санкций Запада» далеки от реальности и «все больше напоминают советские байки о „загнивающий Запад“.
Журналист признает, что „Россия способна самостоятельно выжить даже в условиях полной международной изоляции, поскольку имеет на своей территории все необходимые ресурсы, полезные ископаемые и промышленную разработку всех элементов таблицы Менделеева“.
Майданюк также пишет, что неплохо идут дела и в Крыму, хотя некоторые украинцы „почему-то считают, будто жизнь в Крыму сейчас напоминает едва не Чернобыльскую зону отчуждения: пустые пляжи, никаких туристов, бизнес не функционирует, цены выросли в сто раз, полная международная изоляция“. При этом журналист обращает внимание, что „в некоторых аспектах, в частности относительно цен за коммуналку, даже украинцам может стать стыдно за то, что отечественная „демократическая“ власть создала своим гражданам худшие условия жизни“, чем Россия жителям полуострова.
Вместе с тем журналист обращает внимание на проблемы самой Украины, которые Киев скрывает от своих граждан. В частности, это касается украинской армии, где не искоренена коррупция.
»За период АТО в украинском информационном пространстве утвердилось мнение о высокой боеспособности нашей армии, которая якобы после начала российской агрессии хорошо финансируется, постоянно вооружается и приобретает неоценимый боевой опыт в окопах. … Однако, отчеты и заявления о высокой боеспособности наших вооруженных сил часто изобилуют очковтирательством и популизмом, а реальное состояние нашей армии часто далек от рекламных роликов минобороны», — пишет Майданюк.
Он отмечает, что «украинская армия не имеет большого боевого опыта» и в основном отсиживается в окопах, «снимая стресс алкоголем». «Масштабы алкоголизма и недисциплинированности на фронте привели к большим потерям, чем от пуль врага. Треть АТОвцев убил алкоголь. Для пьяниц в зоне АТО придумали даже прозвище — „аватары“, — потому что постоянно синие», — пишет журналист.
Он также развеял и другой популярный на Украине миф, согласно которому «Европа полностью находится на нашей (Киева) стороне и поддерживает все наши инициативы». По его словам, на деле Брюссель поддерживает не Украину, а «мир, законность и права человека, а это не всегда воспринимается как тождественные вещи». Майданюк подчеркнул, что «Брюссель не поддерживает обеими руками коррумпированный украинское правительство и нашу бестолковую политику на востоке», а «представители наблюдательной миссии ОБСЕ зачастую, кроме сепаратистов (так в Киеве называют ополченцев — прим. ВЗГЛЯД), критикуют и украинских военных за нарушение перемирия и открытия огня».
«Европе нужно, чтобы на востоке был мир и соблюдали международные конвенции, а не чтобы Донбасс вошел в состав Украины, а все сепаратисты были расстреляны и арестованы, как бы этого хотелось украинским патриотам», — отметил журналист. Он заключает, что Европе важно, «чтобы Киев придерживался языковых и культурных прав нацменьшинств, чтобы не ущемлялись религиозные права верующих».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте. Между тем, как признался сам украинский лидер, среди солдат, подпавших под первую мобилизацию, была почти треть дезертиров.
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