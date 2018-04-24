Украинскому лоукостеру подрезали крылья

Об этом сообщает издание Аvianews.

Причиной послужило отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты.

По данным издания, SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта в первую неделю мая. Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

«Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов», — заявил директор SkyUp Евгений Хайнацкий.

В декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.