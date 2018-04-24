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Украинскому лоукостеру подрезали крылья
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Украинскому лоукостеру подрезали крылья 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание Аvianews.
Причиной послужило отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты.
По данным издания, SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта в первую неделю мая. Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.
«Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов», — заявил директор SkyUp Евгений Хайнацкий.
В декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.
С проблемами столкнулся и лоукостер Ryanair. Как было заявлено, полеты лоукостера Ryanair на Украину могли начаться раньше, чем осенью 2018 года. Однако компания вступила в конфликт с крупнейшей авиакомпанией Украины МАУ. Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Юрий Мирошников, как и ранее гендиректор Борисполя Павел Рябикин, заявил, что ирландский лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на тайминги (свободное время для обслуживания) в аэропорту.
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