В Москве вышла книга о пророке и мученике Олесе Бузине 

В Москве вышла книга «Олесь Бузина. Пророк и мученик», авторами которой выступили 48 известных писателей и журналистов. О выходе книги сообщил в Фейсбуке составитель и автор предисловия, известный журналист Александр Чаленко.
«Проект финансировали московские политологи — Алексей Кочетков (руководитель фонда «Народная дипломатия») и Олег Матвейчев. Они также написали статьи для сборника. Спасибо им и за финансовую помощь, и за статьи. Я выступил в роли автора-составителя и автора предисловия, в котором вкратце изложил, как биографию Олеся, так и рассказал о времени, в котором жил наш русский «пророк и мученик»», — написал Александр Чаленко.
В числе авторов выступили главный редактор «Свободной прессы» Сергей Шаргунов, шеф-редактор Захар Прилепин, писатели Эдуард Лимонов, Николай Стариков, Александр Проханов, Герман Садулаев, телеведущий Владимир Соловьев, политик Владимир Жириновский, журналист Максим Шевченко и многие другие.
Как сообщил Александр Чаленко, презентация книги пройдет 17 мая в 13.00 в пресс-центре «России сегодня» и 18 мая в 19.00 в Московском доме книги на Новом Арбате.
Справка «СП»
Олесь Бузина родился 13 июля 1969 года в Киеве. Украинский писатель, журналист и телеведущий. Работал в разных киевских изданиях: газетах «Киевские ведомости» (1993−2005), «2000» (2005−2006), вел авторскую колонку и блог в газете «Сегодня». Был кандидатом в народные депутаты Украины. Олесь Бузина был убит во дворе собственного дома по улице Дегтяревской в Киеве 16 апреля 2015 года на глазах у пяти свидетелей. Подозреваемого в убийстве Бузины Дениса Полищука летом 2015 года после внесения залога вынесли из СИЗО на руках, с тех пор продвижения в расследовании дела об убийстве писателя на Украине нет.