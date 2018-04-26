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УПЦ в США поддержала создание автокефальной церкви на Украине
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УПЦ в США поддержала создание автокефальной церкви на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Украинская православная церковь в США (самоуправляемая церковь в составе Константинопольского патриархата) поддержала создание поместной автокефальной церкви на Украине, говорится в заявлении постоянного совета епископов этой церкви.
"Постоянный совет епископов Украинской православной церкви за рубежом Украины (высший орган УПЦ в США) составил ясное послание в поддержку действиям его святейшества (патриарха Константинопольского Варфоломея) и священного синода Константинополя о возможном предоставлении Украинской церкви томоса (указа об) автокефалии. Мы заверили его святейшество в том, что будем непрестанно молиться… за него лично в ходе этого процесса", — говорится в заявлении.
При этом они назвали присутствие Московского патриархата на Украине «332 годами неканонического и часто мучительного подчинения иностранному православному патриархату».
Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.
Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
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