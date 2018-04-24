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Порошенко выпросил у Европы кнут для России
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Порошенко выпросил у Европы кнут для России 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко получил от Европы козырь для оказания давления на Кремль. Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией.
До объявления сегодняшнего решения в Европе считали, что ДНР и ЛНР это — неконтролируемые правительством Украины территории. Теперь ПАСЕ решило называть их «временно оккупированными территориями с российской оккупационной администрацией».
Информацию о решении ПАСЕ сообщил в прямом эфире телеканала «112 Украина» народный депутат Алексей Гончаренко.
"Только что ПАСЕ поддержала правку от украинской делегации. Это чрезвычайно важное для Украины решение", — сказал парламентарий и отметил, что это дает еще один инструмент украинскому дипломатическому фронту для отстаивания интересов страны.
В январе 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. В ней впервые упоминается закон о реинтеграции Донбасса, где Россия признана агрессором. В конечном варианте резолюции также содержится поправка, что Россия должна выполнять все предыдущие резолюции, которые касаются Крыма и Донбасса.
По оценке экспертов, ни прошлая, ни нынешняя резолюции ПАСЕ не окажут никакого влияние на нынешнее положение вещей. Россия не раз заявляла, что ее вооруженных сил нет на территории Украины. Это подтверждали и высокопоставленные украинские чиновники и военные.
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