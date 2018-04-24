Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»

Национальная полиция Украины начинает отбор в "патрульную полицию Автономной Республики Крым ". Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на ведомство.

"В среду, 25 апреля 2018 года, будет объявлено о начале набора в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Департамента патрульной полиции", — цитирует телеканал сообщение нацполиции.

Отмечается, что в церемонии объявления отбора поучаствует глава ведомства Сергей Князев

В январе стало известно, что в министерстве внутренних дел Украины решили создать патрульную полицию Крыма и Севастополя.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, патрульные до "освобождения" полуострова будут работать на других участках.