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Несколько населенных пунктов в Донбассе остались без воды
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Несколько населенных пунктов в Донбассе остались без воды 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Подконтрольный Киеву город Волноваха и ряд сел остались без воды из-за аварии на водопроводе в Донбассе, сообщила пресс-служба министерства по вопросам «временно оккупированных территорий Украины».
«По данным коммунального предприятия «Вода Донбасса», на выезде из Волновахи в сторону Валерьяновки обнаружен прорыв водопровода. На время ремонта приостановлена подача воды 634 абонентам в Волновахе и в нескольких расположенных рядом сел», — передает РИА «Новости» сообщение министерства в Twitter. По данным пресс-службы ведомства, Донецкая фильтровальная станция функционирует в штатном режиме, авария на ее работу не повлияла.
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