Украинский депутат заявил о самоубийстве более 1 тыс. ветеранов АТО

Более 1 тыс. человек, которые участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. Об этом в ходе конференции «VETS: Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни» заявил украинский депутат Александр Третьяков , передает «Укринформ»

«На Украине уже более тысячи людей, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Это война, которая в корне отличается от войны, которая была в Афганистане . Я имею в виду, как последствие», — сказал Третьяков.

«В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще тяжелее для солдат. У многих есть контузии», — добавил он.

Украинский депутат также расказал, что по состоянию на 2 апреля 2018 года число участников АТО составляет 329,5 тыс. человек. Он добавил, что, к его сожалению, эта цифра не будет уменьшаться.

По словам Третьякова, сейчас на Украине более 1,6 млн ветеранов, или около 4% всего населения страны.