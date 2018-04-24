Ещё
Названо число покончивших с собой участников АТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число покончивших с собой участников АТО 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Более тысячи человек, принимавших участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, покончили жизнь самоубийством. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, передает УНИАН.
Депутат добавил, что ему, бывшему военному, закончившему училище, «еще года два снилось военное училище, и это в мирное время». «А вы представляете, что снится этим бойцам, которые воевали? И в каком психологическом состоянии они сегодня находятся?» — поинтересовался Третьяков.
По его словам, вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях коренным образом отличается от войны в Афганистане 1979-1989 годов. «В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще тяжелее для солдат. У многих есть контузии», — приводит его слова «Укринформ».
По состоянию на 2 апреля количество участников АТО на Украине составляет 329,5 тысячи человек, их средний возраст — 35 лет, подчеркнул Третьяков. «Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, государство должно о них говорить и помогать им в дальнейшей жизни», — цитирует Третьякова УНН.
В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины еженедельно совершают суицид по двое-трое военнослужащих. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти данные ложными и подчеркнул, что количество самоубийств в армии осталось на уровне прошлого года и заявил, что не знает, откуда прокурор их взял. Он подчеркнул, что статистика не отличается от прошлогодней, однако конкретное число не назвал, сославшись на секретность информации.
Матиос опроверг его слова. По его данным, большинство самоубийц — молодые люди 1995-1998 годов рождения. Также он признался, что военная прокуратура остро ставит вопрос о необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию132
Греф анонсировал «грандиозные изменения»183
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву36
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ120
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение