Названо число покончивших с собой участников АТО

Депутат добавил, что ему, бывшему военному, закончившему училище, «еще года два снилось военное училище, и это в мирное время». «А вы представляете, что снится этим бойцам, которые воевали? И в каком психологическом состоянии они сегодня находятся?» — поинтересовался Третьяков.

По его словам, вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях коренным образом отличается от войны в Афганистане 1979-1989 годов. «В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще тяжелее для солдат. У многих есть контузии», — приводит его слова «Укринформ»

По состоянию на 2 апреля количество участников АТО на Украине составляет 329,5 тысячи человек, их средний возраст — 35 лет, подчеркнул Третьяков. «Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, государство должно о них говорить и помогать им в дальнейшей жизни», — цитирует Третьякова УНН.

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины еженедельно совершают суицид по двое-трое военнослужащих. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти данные ложными и подчеркнул, что количество самоубийств в армии осталось на уровне прошлого года и заявил, что не знает, откуда прокурор их взял. Он подчеркнул, что статистика не отличается от прошлогодней, однако конкретное число не назвал, сославшись на секретность информации.

Матиос опроверг его слова. По его данным, большинство самоубийц — молодые люди 1995-1998 годов рождения. Также он признался, что военная прокуратура остро ставит вопрос о необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.