ВСУ наращивают группировку у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР

"Командование ВСУ продолжает наращивать группировку сил вдоль линии боевого соприкосновения, что свидетельствует о продолжении подготовки к провокационным обстрелам населенных пунктов и наступательным действиям", — заявил Марочко.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

"В течение последних нескольких дней отмечено увеличение сил артиллерии противника на три дивизиона, из которых два гаубично-самоходных артиллерийских дивизиона и один противотанковый артиллерийский дивизион", — сказал Марочко.