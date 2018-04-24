Ещё
ВСУ наращивают группировку у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ наращивают группировку у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики наращивают группировку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Командование ВСУ продолжает наращивать группировку сил вдоль линии боевого соприкосновения, что свидетельствует о продолжении подготовки к провокационным обстрелам населенных пунктов и наступательным действиям", — заявил Марочко.
По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.
"В течение последних нескольких дней отмечено увеличение сил артиллерии противника на три дивизиона, из которых два гаубично-самоходных артиллерийских дивизиона и один противотанковый артиллерийский дивизион", — сказал Марочко.
РИА Новости: последние новости
Политолог о новой идее Киева: а нужно ли судам РФ ходить по рекам Украины? Украинцам не запретят посещать УПЦ МП, заявил Порошенко СБУ утверждает, что задержала работавшего на Россию "шпиона"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах186
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой205
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу75
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
25:55
Минэнерго Украины поставили на счетчик
Украина В мире
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение