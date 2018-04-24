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Перещеголять Львов: Киев станет самым дорогим городом Украины по цене проезда
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Перещеголять Львов: Киев станет самым дорогим городом Украины по цене проезда 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на финансовый план коммунального предприятия «Киевпастранс».
С 15 июля в Киеве повысят тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева (трамваи, троллейбусы, автобусы, фуникулер и городская электричка) до восьми гривен.
Как передает издание, в коммунальных маршрутках проезд также подорожает до 8 гривен.
В результате «Киевпастранс» ожидает получить 1 117,4 млн грн. доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.
Таким образом, тарифы в Киеве превысят львовские, которые с 1 мая будут самыми высокими на Украине: проест в электротранспорте «столицы Галичины» будет стоить 5 грн., а льготный билет — 2,5 грн.
Сейчас проезд в наземном транспорте Киева стоит 4 грн. Разовый билет на городскую электричку — 5 грн.
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