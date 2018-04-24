Перещеголять Львов: Киев станет самым дорогим городом Украины по цене проезда

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на финансовый план коммунального предприятия «Киевпастранс».

С 15 июля в Киеве повысят тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева (трамваи, троллейбусы, автобусы, фуникулер и городская электричка) до восьми гривен.

Как передает издание, в коммунальных маршрутках проезд также подорожает до 8 гривен.

В результате «Киевпастранс» ожидает получить 1 117,4 млн грн. доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.

Таким образом, тарифы в Киеве превысят львовские, которые с 1 мая будут самыми высокими на Украине : проест в электротранспорте «столицы Галичины» будет стоить 5 грн., а льготный билет — 2,5 грн.

Сейчас проезд в наземном транспорте Киева стоит 4 грн. Разовый билет на городскую электричку — 5 грн.