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Украина прокомментировала задержание крымчанки
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Прокуратура Украины: задержанная крымчанка въехала в страну по украинскому паспорту 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жительница Крыма, задержанная украинскими властями на КПВВ "Чонгар" и обвиненная в госизмене, въехала в страну по украинскому паспорту. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила спикер так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
"Она предъявила биометрический паспорт, полученный на Украине в 2017 году", — проинформировала Тихончик.
В посольстве России на Украине, комментируя корреспонденту ТАСС ситуацию, сообщили, что в диппредставительство с запросом о предоставлении помощи задержанной крымчанки никто не обращался.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко 23 апреля сообщил о задержании жительницы Крыма "в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены". При этом он называл ее "гражданкой Украины". По его утверждению, женщина, "действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", занималась сбором подписей в Крыму в поддержку кандидатуры Владимира Путина в качестве его доверенного лица.
Луценко уверял, что задержанная таким образом проводила "подрывную деятельность" и нанесла "ущерб суверенитету" и Украины, и "территориальной целостности и неприкосновенности" страны.
Генпрокурор не назвал имени задержанной, однако, по данным украинского "Общественного радио", речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.
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