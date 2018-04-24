Украина прокомментировала задержание крымчанки

Прокуратура Украины: задержанная крымчанка въехала в страну по украинскому паспорту

Жительница Крыма , задержанная украинскими властями на КПВВ "Чонгар" и обвиненная в госизмене, въехала в страну по украинскому паспорту. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила спикер так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Она предъявила биометрический паспорт, полученный на Украине в 2017 году", — проинформировала Тихончик.

В посольстве России на Украине, комментируя корреспонденту ТАСС ситуацию, сообщили, что в диппредставительство с запросом о предоставлении помощи задержанной крымчанки никто не обращался.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 23 апреля сообщил о задержании жительницы Крыма "в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены". При этом он называл ее "гражданкой Украины". По его утверждению, женщина, "действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", занималась сбором подписей в Крыму в поддержку кандидатуры Владимира Путина в качестве его доверенного лица.

Луценко уверял, что задержанная таким образом проводила "подрывную деятельность" и нанесла "ущерб суверенитету" и Украины, и "территориальной целостности и неприкосновенности" страны.

Генпрокурор не назвал имени задержанной, однако, по данным украинского "Общественного радио", речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.