Украина заявила о закрытии входа во внутренние воды российским судам

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем официальном сайте предложение закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. По сообщению ведомства соответствующая инициатива будет направлена в Совет национальной безопасности и обороны.

«Наше министерство обратится к Совету национальной безопасности и обороны относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз», — приводит RT цитату из сообщения.