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Украина заявила о закрытии входа во внутренние воды российским судам
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Украина заявила о закрытии входа во внутренние воды российским судам 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем официальном сайте предложение закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. По сообщению ведомства соответствующая инициатива будет направлена в Совет национальной безопасности и обороны.
«Наше министерство обратится к Совету национальной безопасности и обороны относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз», — приводит RT цитату из сообщения.
Напомним, что ранее Украина заявляла о намерении препятствовать «несанкционированным» посещениям российскими кораблями портов Крыма. Россия назвала такие методы незаконными и пригрозила ответными мерами, пишут «Дни.ру».
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