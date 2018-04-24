Разумков: Пленки Онищенко — не самый серьезный компромат на президента

«Я думаю это не самый серьезный компромат, который появился на президента Петра Порошенко », — заявил политический эксперт Дмитрий Разумков в эфире канала NewsOne.

По мнению политолога, Онищенко уже вошел в ту стадию компромата на украинскую власть, когда договориться уже невозможно.

По словам эксперта, есть сведения о заключении сделок между Александром Онищенко и американским Минюстом . Тем более, что адвокатом Онищенко в США является такой сильный юрист как Марта Борщ, которая была защитницей украинского экс-премьер министра Павла Лазаренко

«Пока серьезной реакции со стороны США на этот коррупционный скандал нет, но это не значит, что ее не будет. Вполне возможно реакция появится чуть позже, тем более, что экспертизу эти аудиофайлы прошли в США», — пояснил Разумков.

Он уточнил, что пока в США не определились, на кого они будут делать ставку в избирательной кампании президента Украины

«Как только это выяснится, мы либо увидим новые компроматы, либо нет», — резюмировал политолог.