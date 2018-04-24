Украинский политик: Внешние кредиты не стимулируют власть развивать экономику

Такое мнение высказал лидер общественной организации «Гражданская сила» Загид Краснов в эфире канала «112 Украина ».

МВФ дает деньги только для поддержания платежного баланса государства-заемщика и на свое усмотрение дает рекомендации или требования, которые являются обязательными. Чаще всего эти требования становятся «медвежьей услугой» для населения страны. Но так не доводите страну до этого, не разворовывайте эти кредитные деньги, принимайте соответствующие законы» — заявил Краснов.

В качестве примера политик привел Германию , где законом запрещено заимствованные деньги использовать на текущее потребление, их можно только вкладывать в развитие и поддержания экономики страны.

«В Украине НБУ занимается на кредитные деньги спекулятивными операциями с ценными государственными бумагами и по схемам эти деньги выводятся и разворовываются», — пояснил политик.

По его мнению, власть не будет работать над развитием экономики, пока ей дают кредиты.

«Вместо развития власть ухудшает инвестиционный климат в стране до такой степени, что с 2014 года в Украине в три раза уменьшилось количество иностранных предприятий», — резюмировал Краснов.