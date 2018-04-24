В Луганской области отключился Vodafone

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.

«По состоянию на 11.00 вторника на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются», — говорится в сообщении.

Собеседник издания Liga.net сообщил, что дозвониться по данному оператору мобильной связи невозможно.

«Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают», — сказал собеседник издания из Луганска

В январе в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone из-за повреждения оптоволоконного кабеля. 13 апреля произошла крупная авария на линии сотового оператора «Феникс». Связи нет до сих пор.