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В Луганской области отключился Vodafone
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В Луганской области отключился Vodafone 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.
«По состоянию на 11.00 вторника на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются», — говорится в сообщении.
Собеседник издания Liga.net сообщил, что дозвониться по данному оператору мобильной связи невозможно.
«Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают», — сказал собеседник издания из Луганска.
В январе в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone из-за повреждения оптоволоконного кабеля. 13 апреля произошла крупная авария на линии сотового оператора «Феникс». Связи нет до сих пор.
С началом боевых действий практически все представители сотовых компаний покинули Донбасс. До 2014 года в регионе стабильно работала тройка операторов украинского рынка: МТС, Life и «Киевстар».
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