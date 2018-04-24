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В Киеве заявили, что восстановили работу Vodafone в ЛНР
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В Киеве заявили, что восстановили работу Vodafone в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Работа мобильного оператора «Vodafone-Украина» на территории самопровозглашенной Луганской народной республики восстановлена, сообщила во вторник пресс-служба министерства по опросам временно оккупированных территорий Украины.
Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что услуги мобильного оператора «Vodafone-Украина» отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа «Vodafone-Украина», прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
"По оперативной информации, мобильную связь на временно оккупированной части Луганской области восстановили", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский «Киевстар» одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора «Феникс». В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. «Vodafone-Украина» оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.
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