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Соловьев прокомментировал львовский конкурс рисунков об СС
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Соловьев прокомментировал львовский конкурс рисунков об СС 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Когда люди занимаются героизацией нацистских упырей, то дорога, которой они идут, очевидна, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Он прокомментировал новость о том, что департамент науки и образования украинского города Львов объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС «Галичина».
По словам Соловьева, просто печально, что великий украинский народ, который отдал столько жизней в борьбе с нацистской нечистью, сейчас оказался подвержен этой заразе.
"Великий украинский народ никак не может собраться с духом и изжить вот эти зерна мерзости, которые прорастают в украинской элите", — оценил предложение львовского департамента известный российский телеведущий Владимир Соловьев в интервью ФАН.
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