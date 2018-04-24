Соловьев прокомментировал львовский конкурс рисунков об СС

Когда люди занимаются героизацией нацистских упырей, то дорога, которой они идут, очевидна, считает телеведущий Владимир Соловьев

Он прокомментировал новость о том, что департамент науки и образования украинского города Львов объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС «Галичина».

По словам Соловьева, просто печально, что великий украинский народ, который отдал столько жизней в борьбе с нацистской нечистью, сейчас оказался подвержен этой заразе.

"Великий украинский народ никак не может собраться с духом и изжить вот эти зерна мерзости, которые прорастают в украинской элите", — оценил предложение львовского департамента известный российский телеведущий Владимир Соловьев в интервью ФАН.