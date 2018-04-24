Министр обороны Украины призвал не переоценивать возможности ПТРК Javelin

КИЕВ, 24 апреля. / ТАСС /. Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что не стоит переоценивать значение поставок американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin для ситуации в Донбассе.

"На Украине очень много внимания уделяется американским ПТРК, — отметил он в интервью британской "Би-би-си" . — Например, Javelin стреляют на расстояние 2 км, «Стугна» (украинская противотанковая ракета) — на 5 км. Javelin выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решат все проблемы на линии соприкосновения".

По словам министра, не нужно переоценивать возможности американских систем, а использовать их тогда, когда это будет нужно, а именно «на тяжелых и угрожающих направлениях». «Если бы у нас там было 10 тысяч „Джавелинов“, то это одно дело, а когда у нас 35 установок — совсем другое. Поэтому давайте мы вначале их получим, а потом вы узнаете, как мы их будем использовать», — сказал Полторак.

Тем не менее, он отметил, что в частях уже началось обучение военнослужащих обращению с этими комплексами. «Мы отобрали людей и готовим их, — сказал глава ведомства. — Они проходят теоретическую подготовку, изучают разные противотанковые системы, не только Javelin.

В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине „продвинутые оборонительные средства“ в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. В начале марта 2018 года управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности объявило о принятии администрацией Трампа решения о продаже Украине ПТРК Javelin на общую сумму в $47 млн: 210 ракет и 37 пусковых установок. В заявлении указывалось, что данные поставки „внесут вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины“.

По информации телеканала NBC, Трамп на протяжении нескольких месяцев отвергал рекомендации помощников начать поставки оружия на Украину, а когда согласился, настоял на том, чтобы Киев за него заплатил.