Госдеп США: На Украине не расследуют политические убийства и создают почву для новых

Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором, в частности затрагивается тема работы неудовлетворительной правоохранительных органов Украины

Критика коснулась расследований расстрелов на киевском Майдане февраля 2014 года, а также трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Что касается одесских событий, то авторы документа указывают на однобокость следствия, поскольку правоохранители совсем не расследовали смертельные случаи в Доме профсоюзов, а сосредоточили свою деятельность на наказании сторонников федерализации.

Власти не только не расследуют убийства оппозиционных журналистов, и но и продолжают преследовать тех, кто не разделяют официальную позицию властей. Среди громких политических дел авторы доклада также упомянули преследуемых украинскими властями журналистов Василия Муравицкого и Руслана Коцабу. В качестве примера давления на СМИ со стороны государства рассказывается о ситуации с обыском медиа-холдинга «Вести», преследования главного редактора «Страны.UA» Игоря Гужвы.

Кроме того, власти продолжали депортировать и запрещать въезд иностранным журналистам в отместку за освещение конфликта на востоке Украины, хотя такая практика является серьезным нарушением международных обязательств страны в области прав человека.