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Госдеп США: На Украине не расследуют политические убийства и создают почву для новых
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Госдеп США: На Украине не расследуют политические убийства и создают почву для новых 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором, в частности затрагивается тема работы неудовлетворительной правоохранительных органов Украины.
Госдеп упрекнул украинские власти в отсутствии прогресса в расследовании резонансных политических убийств, среди которых упоминаются убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, подрыв чиновника военной разведки Максима Шаповала, убийства волонтера АТО Амины Окуевой, журналиста Павла Шеремета и адвоката Юрия Грабовского.
Критика коснулась расследований расстрелов на киевском Майдане февраля 2014 года, а также трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Что касается одесских событий, то авторы документа указывают на однобокость следствия, поскольку правоохранители совсем не расследовали смертельные случаи в Доме профсоюзов, а сосредоточили свою деятельность на наказании сторонников федерализации.
Власти не только не расследуют убийства оппозиционных журналистов, и но и продолжают преследовать тех, кто не разделяют официальную позицию властей. Среди громких политических дел авторы доклада также упомянули преследуемых украинскими властями журналистов Василия Муравицкого и Руслана Коцабу. В качестве примера давления на СМИ со стороны государства рассказывается о ситуации с обыском медиа-холдинга «Вести», преследования главного редактора «Страны.UA» Игоря Гужвы.
Кроме того, власти продолжали депортировать и запрещать въезд иностранным журналистам в отместку за освещение конфликта на востоке Украины, хотя такая практика является серьезным нарушением международных обязательств страны в области прав человека.
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