Zaxid.NET: Розовые очки украинской пропаганды

За несколько лет противостояния с РФ на Украине утвердился ряд мифов и национальных иллюзий, которые были полезными и могли обнадеживать деморализованную нацию в 2014 году, в период развала вертикали государственной власти и слабости армии, однако становятся опасными розовыми очками сегодня. А недооценивать противника, как известно — одна из самых опасных ошибок.

Россия приходит в упадок под санкциями

Украинские медиа в выпусках новостей и популярных телепередачах, таких, как «Гражданская оборона» и «Антизомби», часто сообщают о значительном ухудшении жизненного уровня россиян, постоянное падение курса рубля и едва не близкий крах экономики РФ от санкций Запада. Однако это все больше напоминает советские байки о «загнивающий Запад», который вот-вот загнется, но все никак погибнет. В результате развалился СССР — страна, которая и была автором этого пропагандистского нарратива.

К сожалению, западные санкции в отношении РФ слишком мягкие и за четыре года существенно не ухудшили положения российских олигархов и рядовых россиян — по крайней мере, не пустили их по миру с сумой, как любят изображать наши СМИ. Граждане РФ и дальше продолжают сорить деньгами на зарубежных курортах Египта Турции или Европы, в то время, как большинство украинцев для таких поездок ищут дешевых туроператоров. Определенный ограничительный эффект международных санкций существует, однако он серьезно не влияет на наполнение российского бюджета и не лишает Кремль основных финансовых потоков.

Казахстана, Действие международных экономических санкций украинцы прекрасно могут видеть на примере Беларуси , которая «страдает» от санкций с середины 1990-х: страна фактически без полезных ископаемых построила лучшие дороги, чем Украина, а население Полесья ездит в Беларусь на заработки. Беспрецедентные санкции мировое сообщество применяло против Ирана — это почти не повлияло на материальное благосостояние населения (которое в Иране по некоторым показателям выше, чем на Украине). Ограничительный эффект от международных санкций может повлиять даже на уменьшение зависимости РФ от Запада, путем переориентации на внутренний рынок и рынки азиатских стран, в частности Китая Армении , которые не видят оснований ссориться с богатой ресурсами Россией.

В отличие от стран, которые, не имея никаких природных ресурсов десятки лет успешно существуют вопреки различного рода санкциям, РФ достаточно обеспечена всеми ресурсами и имеет развитую промышленную инфраструктуру. Можно без преувеличения утверждать: Россия способна самостоятельно выжить даже в условиях полной международной изоляции, поскольку имеет на своей территории все необходимые ресурсы, полезные ископаемые и промышленную разработку всех элементов таблицы Менделеева. Подтверждение этому — СССР, который в условиях санкций Запада просуществовал 70 лет.

За «благосостоянием» времен санкций против СССР и сегодня скучает (пусть даже безосновательно) значительная часть украинцев. Так что украинцам следует больше заботиться о реформировании и инвестирования собственной экономики, которая по ряду показателей, в частности по стабильности национальной валюты, и по так называемой «поддержке западных партнеров» упала глубже, чем страдающая от санкций российская экономика. Наивная вера в близкий крах нашего сильного противника может обернуться реализацией украинской поговорке «пока солнце взойдет роса очи выест».

К сожалению не все так плохо и на оккупированном полуострове (украинские власти не признают результатов референдума по присоединению Крыма к РФ — ред.), как бы нам этого хотелось. Находясь в плену иллюзий, украинцы почему-то считают, будто жизнь в Крыму сейчас напоминает едва не Чернобыльскую зону отчуждения: пустые пляжи, никаких туристов, бизнес не функционирует, цены выросли в сто раз, полная международная изоляция. Но люди, которые регулярно ездят из Крыма на Украину и которые считают украинские новости правдивыми, в отличие от российской пропаганды, удивляются неадекватности освещения событий украинскими СМИ.

К сожалению, цены в Крыму на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие примерно такие же, как и на рынках Киева или Одессы. Крымчане имеют доступ и к модной одежде иностранных брендов, и к айфонам новейших моделей, и к иностранным автомобилям, которые у них почему-то даже дешевле, чем на Украине. В крымские порты продолжают заходить иностранные корабли, которым время от времени Украина объявляет ноту протеста, а туристы на полуостров все же приезжают, хотя и в меньшем количестве. В некоторых аспектах, в частности относительно цен за коммуналку, даже украинцам может стать стыдно за то, почему отечественная «демократическая» власть создала своим гражданам худшие условия жизни, чем оккупанты на оккупированной территории.

Вот зазомбированных пропагандой россиян уже убедили, будто в Украине на каждом шагу висят свастики, фашисты издеваются над русскоязычными и убивают снегирей. Похожим образом и украинцы рискуют оказаться словно в параллельном информационном мире и, вместо реальной картины действительности видеть только пропагандистские мифы и иллюзии.

Украинская армия боеспособна

За период АТО в украинском информационном пространстве утвердилось мнение о высокой боеспособности нашей армии, которая якобы после начала российской агрессии хорошо финансируется, постоянно вооружается и приобретает неоценимый боевой опыт в окопах. Президент Порошенко даже отметил, что за последние годы удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить ВСУ на одну из пяти самых эффективных армий в Европе. Многим украинцам хотелось бы верить, что нас есть кому защищать, что паника марта 2014 с нами больше не повторится и что наша власть хотя бы в такое критическое время заботится об обороне страны. Однако отчеты и заявления о высокой боеспособности наших вооруженных сил часто изобилуют очковтирательством и популизмом, а реальное состояние нашей армии часто далеко от рекламных роликов Минобороны

Несмотря на эти рассказы украинская армия не имеет большого боевого опыта. Весь активный период АТО (антитеррористическая операция, так киевский режим называет гражданскую войну в Донбассе — ред.), когда наши войска наступали, маневрировали и вели активные боевые операции — это лишь 5-6 месяцев всей АТО. С апреля 2014 году до Иловайска в сентябре того же года, после которого конфликт в Донбассе приобрел преимущественно черты позиционных перестрелок. Кроме отдельных боев за Донецкий аэропорт, Дебальцево и Марьинку, большая часть линии фронта замерла, армия годами стоит на тех же рубежах. За такое короткое время мало какое войско научится воевать, тем более, что большинство тех, кто принимал участие в боях начального периода АТО, сегодня уже демобилизовались.

Поскольку активных боевых действий не ведется, а на наступление украинское командование не решается, то боевой задачей типичного армейца является удержание населенного пункта или окопа. Иногда нужно месяцами жить в глухом донбасском селе и ничего не делать, ожидая смертоносных минометных или артиллерийских обстрелов, которые могут унести жизни или сделать инвалидом. При этом даже врага в такой войне часто не видно — противник может находиться за десятки километров, направив «Грады» в нужный квадрат. Поэтому солдаты из тупика снимают стресс алкоголем. Любая армия, которая стоит на месте и не ведет активных боев, быстро деградирует и морально вырождается, а выдающиеся стратеги называли это одной из самых больших угроз для войска.

Масштабы алкоголизма и недисциплинированности на фронте привели к большим потерям, чем от пуль врага. Треть «атошников» убил алкоголь. Для пьяниц в зоне АТО придумали даже прозвище — «аватары», — потому что постоянно синие. Пьяные военные при себе имеют оружие, от которого могут пострадать как сослуживцы, так и обычные жители. «С 2014 года среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий », — заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос . По его словам, боевые потери составили 3700 человек. Среди основных причин не боевых смертей — расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечья, ДТП, подрыв на мине.

К тому же в армии не искоренена коррупция в военкоматах и штабах, которая с ростом опасности на службе только приобрела большие масштабы. За первые 15 лет независимости на Украине присвоено 637 генеральских званий. И сейчас в командовании ВВС — 20 генералов, а также 13 адмиралов и генералов в командовании флота. При том, что особых военных успехов эти рода войск до сих пор не демонстрировали. Украинцам остается надеяться, что коррупция среди высшего руководства Минобороны не стала большей угрозой национальной безопасности, чем агрессия РФ.

Европа на нашей стороне

Еще одним популярным мифом украинцев является мнение о том, что якобы в конфликте в Донбассе и в вопросе деоккупации Крыма Европа полностью находится на нашей стороне и поддерживает все наши инициативы. Однако на самом деле Брюссель поддерживает не нас, а мир, законность и права человека, а это не всегда воспринимается как тождественные вещи. Брюссель не поддерживает обеими руками коррумпированное украинское правительство и нашу бестолковую политику на востоке несмотря на то, что наша власть любит записывать Европу в число своих безоговорочных союзников.

Представители наблюдательной миссии ОБСЕ зачастую кроме сепаратистов (так киевский режим называет власти ДНР и ЛНР — ред.) критикуют и украинских военных за нарушение перемирия и открытия огня. Европе нужно, чтобы на востоке был мир и соблюдали международные конвенции, а не чтобы Донбасс вошел в состав Украины, а все сепаратисты —расстреляны и арестованы, как бы этого хотелось украинским патриотам.

Понимание мира в Донбассе в Брюсселе и в Киеве совсем не тождественны, ведь мирный план в зоне АТО воспринимается как измена с точки зрения украинских патриотов. Для ЕС важно, чтобы Киев придерживался языковых и культурных прав нацменьшинств, чтобы не ущемлялись религиозные права верующих (т.е. Московского патриархата), чтобы, согласно минских договоренностей, все избранные на выборах представители ОРДЛО (ДНР и ЛНР — ред.) имели право представлять интересы своего региона в украинском парламенте . И чтобы бойцы сепаратистских формирований после амнистии имели такие же права, как и демобилизованные украинские участники АТО, и не подвергались преследованиям и дискриминации.

Следование букве закона, равенство, толерантность, компромисс, примирение и взаимопонимание — вот основные принципы решения конфликта в Донбассе с точки зрения Европы. Непонимание позиции и мотивов наших союзников может привести к горькому разочарованию, ощущению предательства и преобразованию потенциальной победы в поражение.

Поэтому собственные иллюзии и пропагандистские мифы могут быть даже более вредными чем вражеские, поскольку в них мы сами верим, а значит теряем связь с политической реальностью. Оружием украинцев против российской пропаганды и лжи должна быть правда, а не собственная ложь.

Zaxid.NET Валерий Майданюк