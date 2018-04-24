Министр экологии Украины пугает радиацией страны Черноморского бассейна

Об этом заявил глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак

«Это будет иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды не только Донбасса и остальной территории Украины , но и для всех стран Черноморского бассейна. Последствия предсказать трудно. Они будут или плохие, или очень плохие», — сказал министр.

Он призвал не доверять экспертам ДНР, которые утверждают, что затопление шахты не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, а также к их попаданию в грунтовые и наземные воды.

По мнению Остапа Семерака, риски попадания радионуклидов в воду и грунты огромны.

«Речь идет не об обычной так называемой мокрой консервации шахт, а об объекте, где хранятся радиоактивные отходы. Украина всегда контролировала как радиационный фон в зоне взрыва, так и состояние окружающей среды вокруг. Сейчас мы не понимаем, что происходит на этом объекте», — объяснил он.

Министр выразил уверенность, что в ситуацию вокруг «Юнкома» должно вмешаться международное сообщество.

В начале 2018 года руководство ДНР заявило о намерении уже к концу апреля убрать все насосы, откачивающие воду из шахты, и полностью затопить ее. Пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщила, что по заключениям всех научных учреждений, которые высказали положительное мнение по поводу затопления, экологическая обстановка в регионе нарушена не будет, выхода радионуклидов на поверхность земли, а также в грунтовые и поверхностные воды не произойдет.