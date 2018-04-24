В Кремле заявили о неуместности параллелей между Арменией и Украиной

"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны.