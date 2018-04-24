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В Кремле заявили о неуместности параллелей между Арменией и Украиной
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В Кремле заявили о неуместности параллелей между Арменией и Украиной 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стали бы сравнивать происходящее в Армении и на Украине, так как ситуации совсем разные, передает РИА «Новости».
"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", — сказал Песков.
Ранее Песков рассказал, что в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны.
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 Ещё 10 источников 
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