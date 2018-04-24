Идеологически правильный министр: Как Ульяна Супрун нашла общий язык с ультраправыми

Прогноз, данный некоторое время назад издание Ukraina.ru о том, «исполняющая обязанности министра здравоохранения пытается заручиться поддержкой ультраправой улицы», оказался верным. В поддержку Ульяны Супрун выступил вождь Социал-национальной ассамблеи, бывший заместитель командира «Азова» Олег Однороженко.

«Одной из немногих смелых людей, которые действительно решили в корне изменить порученные им направления, стала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая взялась полностью изменить одну из самых коррумпированных и самых сложных и, в то же время, очень важных систем — систему здравоохранения, — заявляет Однороженко в большом посте, опубликованном 23 апреля в Facebook. — Конечно нельзя надеяться, что реформированная система заработает немедленно и без каких-либо осложнений. Устранить все несоответствия — задача мотивированных профессионалов. Главное, что начато именно системные изменения, и то, что реформу осуществляют люди профессиональные и неравнодушные, которые не имеют меркантильного интереса в своих действиях. В отличие от оппонентов реформы, стремящиеся оставить статус-кво исключительно из резонов сохранения коррупционных схем».

То, что это не случайная реплика, показывает прикрепленная к сообщению Однороженко иллюстрация, где размещены портрет и.о. министра здравоохранения и надпись «Я поддерживаю Ульяну Супрун». Возможно, это приглашение его единомышленников к целому флешмобу в соцсетях с такими картинками в поддержку Супрун.

Стоит пояснить, кто такой Однороженко. В 1996 году он вступил в Социал-национальную партию Украины (СНПУ), находившейся в то время на крайне правом крае политического спектра страны, ее радикализм тогда шокировал даже большинство националистов. СНПУ первой на Украине начала активно эксплуатировать расизм, сотрудничать с музыкантами ультраправых взглядов и вербовать в свои ряды членов новой субкультуры скинхедов.

После того, как в 2004 году СНПУ была преобразована в идеологически умеренную «Свободу»*, Однороженко недолго оставался не у дел — в 2006 году он стал идеологом и одним из вождей созданной в Харькове организации «Патриот Украины», на базе которой в 2008 году возникает Социал-национальная ассамблея (СНА).

В статье, опубликованной в марте 2014 года в киевской еврейской газете «Хадашот», исследователь украинских ультраправых Вячеслав Лихачев охарактеризовал Однороженко как «идеолога современного украинского расизма». Это действительно так.

«Мы, украинские социал-националисты, рассматриваем так называемые «человеческие расы» как отдельные биологические виды, а человеком разумным в биологическом понимании считаем лишь Белого Европейского Человека», — писал Однороженко в статье «Социал-националистическое движение и его основные задачи», опубликованной в 2007 году в сборнике «Украинский социальный национализм». И конкретно описывал политику в будущем государстве, построенном на основе идей «украинского расового социал-национализма» (так официально определял в том же сборнике идеологию «Патриота Украины» вождь этой организации Андрей Билецкий , позже комбат «Азова», а ныне внефракционный депутат Верховной Рады ): «Считаем своей прямой обязанностью исключить любые межрасовые (межвидовые) контакты, приводящие к межрасовому (межвидовому) смешению… Ограничению и контролю будут подвергнуты все инородчески этнорасовые группы, с их последующей депортацией на исторические родины».

Олег Однороженко

Страшнее всего то, что Однороженко, интеллектуал и историк по образованию, был не мечтателе-теоретиком, а практиком. «В Харькове „Патриот Украины“ начал уличную войну с пророссийскими, коммунистическими, левацкими организациями — и они исчезли, — с гордостью говорил он в декабре 2013 года журналисту „Газеты по-украински“. — Начинали мы с того, что просто „накрывали“ их митинги, разгоняли съезды».

Он лично участвовал в нападениях. Лидер организации «Надежда нации» Алексей Корнев , избитый 3 июня 2009 года у Вечного огня в центре Харькова, рассказывал: «Нападавшие были бритоголовыми парнями в обычной спортивной одежде. Первым на меня накинулся О. Однороженко и повалил на землю. Пока я пытался встать, другие нападавшие начали бить меня ногами… Меня били так, что вбили очки мне в лицо. Я потерял сознание. Мне сломали нос и два ребра, у меня сколы двух зубов, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Сейчас я нахожусь на больничном. За несколько дней до нападения я выступал на одном из харьковских телеканалов, говорил об угрозе неонацизма в Украине. Также был мой комментарий в новостях „ТСН“ на канале „1+1“ о неонацизме в Харькове и организации „Патриот Украины“. Нападение на меня я связываю именно с этими фактами». Однако за решетку Однороженко попал лишь в конце декабря 2013 года, после того, как отметился в событиях 1 декабря 2013 года на Банковой улице, где Администрацию президента штурмовали многие его однопартийцы. Майдан выпустил его на свободу.

В «Азове» Однороженко получил пост заместителя командира по воспитательной работе с личным составом. В получившем скандальную известность репортаже норвежского телеканал TV2 Norge, показанном 3 сентября 2014 года, где у тренирующихся с автоматами «азовцев» на касках были тщательно нарисованы шеврон с рунами СС и флаг со свастикой Третьего рейха, интервью журналистам давал на их фоне именно Однороженко. И расхождение его с «Азовом» началось на почве того, что в созданной партии «Национальный корпус» Билецкий начал маскировать радикальную символику и идеологию. Поэтому весной 2017 года Однороженко воссоздал распущенную по факту весной 2014 года СНА и координирует ее отделения в разных городах Украины.

На фоне «Национального корпуса» и «Национальных дружин» проект Однороженко пока что выглядит маргинальным, но активные сторонники у него есть, он находится на слуху в ультраправой среде, как и сам бывший замкомбата «Азова». При этом, конечно, купить его можно гораздо дешевле, нежели более крупную и распиаренную организацию.

На то, что речь идет именно о целенаправленном поиске союзников среди ультраправых, указывает появление Супрун на мероприятии в честь 30-летия музыкальной группы «Кому вниз», прошедшем 10 февраля 2018 года на Майдане Независимости в Киеве. Как заявила на этом мероприятии и.о. министра здравоохранения: «"Кому вниз" начала революцию еще 30 лет назад. Еще ждем 10 лет и думаю, у нас в головах все изменится и мы действительно будем свободными людьми, какими нас видит «Кому вниз», поскольку они предполагали вот это, что мы сейчас переживаем».

Дело-то в том, что «Кому вниз» еще с 1990-х годов была тесно связана с СНПУ, а затем с созданной на ее основе «Свободой», даже выступала на партийных мероприятиях. Сейчас эта группа играет на одних сценах с неонацистской «Сокирой Перуна» и т.д.

Судя по комментариям, оставленных к посту Однороженко в Facebook, для многих его единомышленников появление Супрун на годовщине «Кому вниз» оказалось знаковым.

События, происходящие на наших глазах, напоминают начало того, что уже происходило на Украине в апреле 2001 года. Тогда премьер-министр Виктор Ющенко , которого Леонид Кучма счел (и вполне оправданно) кандидатом Запада на смену морально уничтоженному «делом Гонгадзе» президенту, неожиданно стал объектом поддержки националистов по всей стране. Отделения СНПУ в самых разных городах страны проводили уличные акции под лозунгами «За Украину! За Ющенко!», кульминацией которых стал митинг 19 апреля 2001 года у парламента страны. Как сообщал партийный журнал СНПУ «Ориентиры», тогда «под стенами Верховной Рады собралось около пяти тысяч сторонников Виктора Ющенко (наиактивнейшую роль продемонстрировало киевское городское отделение СНПУ», а лидер партии Олег Тягнибок в своей речи «призвал все национально-патриотические силы объединиться и встать на защиту премьер-министра Украины». Во Львове СНПУ и ряд других националистических партий провели 6 мая 2001 года митинг под лозунгами «За Украину! За единство! За Ющенко! Нет коммунистическо-олигархическому перевороту!»

Именно тогда, кстати, в «Ориентирах» появилась статья Однороженко, рапортовавшего о деятельности харьковской партийной организации в защите премьер-министра, которого атакуют находящиеся у власти в стране коррупционеры, коммунисты и олигархи.

Премьер-министру тогда уличная активность националистов не помогла, и 29 мая 2001 года Ющенко был отправлен в отставку. Однако, пример той кампании для него и для тех, кто поддерживал его из США , оказался безусловно интересным. Как вспоминал в марте 2004 года в интервью «Газете по-украински» Олег Тягнибок, Ющенко «сознательно шел на сотрудничество с нами», хотя «еще первые демократы в начале 1990-х нам создали имидж таких себе „нациков-фашистов“ — „парней в черных рубашках со стальным взглядом, как говорили лет 10 назад теперешние мои коллеги, члены фракции „Наша Украина““.

Реноме Супрун, благодаря которому она до сих продолжает оставаться лишь и.о., в целом схоже с Ющенко начала нулевых, хотя, конечно, уровень меньше, — даже в Администрации президента и в правительстве в ней видят прямого представителя Запада. Правда, наличие такового на контрольной должности гарантирует одобрение Штатами реформ и субсидий, поступающих от Международного валютного фонда