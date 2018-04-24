Минобороны Украины уличили в закупке дефектных броневиков

Минобороны и МВД Украины на протяжении нескольких последних лет активно закупают бронемашины «Варта», которые по сути не пригодны не только для выполнения боевых задач, но и для обычной эксплуатации. Об этом сообщается в блоге BMPD, посвященном военной тематике, со ссылкой на расследование украинского журналиста Александра Дубинского

В этой истории вызывающие недоумение факты начинаются с момента разработки «Варты». Машина создана компанией «Украинская бронетехника» всего за полгода — с июня по декабрь 2015-го. Ранее фирма-производитель имела другое название и специализировалась на выпуске тары из пластмассы и оптовой торговле ею.

Презентация «Варты» состоялась 7 декабря 2015 года, машина сразу получила лестные отзывы от властей Украины, было тут же заявлено о покупке 10 экземпляров для спецподразделения национальной полиции КОРД. Причем без всякой опытной эксплуатации.

Вскоре украинские полицейские бронемашины забраковали. Проблемы были как с качеством сборки, так и в несовершенстве конструкции как таковой. В частности, производитель «забыл» забронировать отсек двигателя, при поворотах на малых скоростях бронекорпус заметно раскачивался, а при включении переднего моста раздавался нехарактерный хруст. Наконец, «Варта» элементарно все время ломалась и по этой причине даже не смогла доехать до одного из испытательных полигонов.

В общем, машина уступала по всем параметрам уже имевшимся на вооружении силовых структур, сами они об этом явно заявили, однако Национальная гвардия Украины все равно решила приобрести еще 40 броневиков. В декабре 2016 года эту чудо-технику пожелало иметь на вооружении и министерство обороны страны, контракт заключили на 10 автомобилей.

Очередной этап опытной эксплуатации вскрыл новые недостатки, самые критичные из которых — отсутствие блокировки дифференциала переднего моста, а также слишком слабый двигатель — его мощность не соответствовала техзаданию. Устранить эти проблемы нельзя без замены базового шасси — белорусского МАЗ-5434, разработанного в 1959 году как лесовоз.

Впрочем, и эти проблемы на мнение чиновников из силовых структур не повлияли: новые контракты на покупку «Варты» в 2018 году уже подписаны. Это при том, что контракт на 10 машин для минобороны не был выполнен вообще — в срок поставки не состоялись, они перенесены на май текущего года.