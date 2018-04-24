Суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест капитана «Норда» 8 мая

Владимира Горбенко обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»

Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест капитана задержанного на Украине крымского судна «Норд» Владимира Горбенко 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик

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Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован до 31 мая с возможностью внесения залога в размере около 1355 долларов, который внесли в тот же день. 10 апреля капитана отпустили, однако он должен являться в СБУ для проведения следственных действий.

Позже Горбенко предъявили еще одно обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. Также ему запретили посещать Крым. Оба решения обжаловали его адвокаты.

Днем ранее защита капитана получила разрешение на его срочное медобследование в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. По словам адвоката Дмитрия Щербины, Горбенко находится в Мелитополе у родственников, где «никто из медиков не берется за его обследование, все боятся». В связи с этим следователь разрешил капитану поехать на обследование в Днепр.