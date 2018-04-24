Ещё
Суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест капитана «Норда» 8 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест капитана «Норда» 8 мая 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Владимира Горбенко обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»
Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест капитана задержанного на Украине крымского судна «Норд» Владимира Горбенко 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.
Украинская Госпогранслужба в конце марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из десяти человек, получивших российские паспорта в Керчи.
Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован до 31 мая с возможностью внесения залога в размере около 1355 долларов, который внесли в тот же день. 10 апреля капитана отпустили, однако он должен являться в СБУ для проведения следственных действий.
Позже Горбенко предъявили еще одно обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. Также ему запретили посещать Крым. Оба решения обжаловали его адвокаты.
Днем ранее защита капитана получила разрешение на его срочное медобследование в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. По словам адвоката Дмитрия Щербины, Горбенко находится в Мелитополе у родственников, где «никто из медиков не берется за его обследование, все боятся». В связи с этим следователь разрешил капитану поехать на обследование в Днепр.
Аргументы и Факты: последние новости
УПЦ МП отреагировала на инициативу Порошенко о создании поместной церкви В ООН сообщили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду122
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции207
Королева красоты оказалась водителем бандитов28
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Шойгу выдвинул обвинение США305
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение