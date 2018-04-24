Украина обвинила жительницу Крыма в госизмене

Задержанной на Украине жительнице Крыма предъявлено обвинение в госизмене

Жительнице Крыма , задержанной украинскими властями на КПВВ "Чонгар", предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила спикер так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Задержанному на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены", — сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

Жительница Крыма, как ранее сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко , была задержана в понедельник "в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены". "Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации , а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", являясь доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В. В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В. В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года", — написал он в Facebook.

Луценко уверял, что задержанная таким образом проводила "подрывную деятельность" и тем самым нанесла "ущерб суверенитету" и Украины, и ее "территориальной целостности и неприкосновенности".

Генпрокурор не назвал имени задержанной и не раскрыл подробности произошедшего. Однако, по данным украинского "Общественного радио", речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.