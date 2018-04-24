Украина обвинила жительницу Крыма в госизмене

Жительнице Крыма, задержанной украинскими властями на КПВВ "Чонгар", предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила спикер так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
"Задержанному на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены", — сказала она в эфире телеканала "112. Украина".
Жительница Крыма, как ранее сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, была задержана в понедельник "в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены". "Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", являясь доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В. В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В. В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года", — написал он в Facebook.
Луценко уверял, что задержанная таким образом проводила "подрывную деятельность" и тем самым нанесла "ущерб суверенитету" и Украины, и ее "территориальной целостности и неприкосновенности".
Генпрокурор не назвал имени задержанной и не раскрыл подробности произошедшего. Однако, по данным украинского "Общественного радио", речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.