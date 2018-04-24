Чем Богдан Хмельницкий не угодил украинским депутатам

Депутаты провластных фракций Верховной рады подготовили законопроект о переименовании города Переяслав-Хмельницкий , в котором в 1654 году было принято решение о присоединении Войска Запорожского к России , в Переяслав. В пояснительной записке к документу отмечается, что изменение названия «будет содействовать восстановлению исторической памяти украинского народа». Какую роль сыграл гетман Богдан Хмельницкий в истории Украины и почему от него хочет избавиться киевская власть — в материале RT.

Депутатами крупнейших провластных фракций украинского парламента — «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» — при поддержке народных избранников от «Батькивщины» Юлии Тимошенко был внесён на рассмотрение законопроект о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Парламентарии заявили, что таким образом они содействуют восстановлению исторической памяти украинцев и преодолевают мифы о вечном стремлении украинского народа к воссоединению с российским.

Массовые переименования начались на Украине в апреле 2015 года после принятия пакета законов о декоммунизации.

За три года украинские власти изменили порядка 52 тыс. топонимов.

Идею изменения названия одного из древнейших городов Руси поддержал депутатский корпус Переяслав-Хмельницкого городского и Киевского областного советов. Кроме того, законопроект прошёл через «общественные слушания». Учитывая все эти обстоятельства, можно не сомневаться, что в ближайшем будущем очередное переименование украинского города станет свершившимся фактом.

Но если раньше жертвами борьбы за «чистоту украинской истории» становились преимущественно коммунистические деятели и герои Великой Отечественной войны, то теперь киевские политики добрались до одной из наиболее выдающихся фигур Украины досоветских времён.

Чествование гетмана на Украине долгие годы было чем-то вроде национального культа. Портреты Богдана Хмельницкого размещены на национальной валюте Украины, в его честь были названы два города и одна область, памятник ему стоит на одной из центральных площадей Киева, а улицы, носящие имя известного гетмана, есть во всех регионах страны. Особую пикантность предложенному законопроекту придаёт тот факт, что всего четыре месяца назад Пётр Порошенко переименовал в честь Хмельницкого полк своей личной лейб-гвардии, охраняющей его резиденцию и стоящей в почётных караулах.

Иноземный гнёт

После прихода в Восточную Европу в XIII веке монголо-татарских завоевателей судьба юго-западных и северо-восточных земель Древнерусского государства сложилась по-разному. На некоторое время обе части Руси оказались в зависимости от Орды. Однако если на северо-востоке уже в XIV столетии развернулась борьба за фактическую независимость и были заметны предпосылки к возникновению централизованного государства, то бывшие юго-западные княжества (территория современной Украины и Белоруссии ) были захвачены соседями. Поднепровье оказалось полностью под властью Литвы

«Литовцы не устанавливали в бывших русских княжествах своих порядков. Наоборот, они сами оказались под влиянием тех, кого завоевали, так как уступали жителям русских земель в культурном плане», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

По словам эксперта, такая ситуация сохранялась вплоть до 1569 года, когда, согласно условиям Люблинской унии, Польша и Литва объединились в государство Речь Посполитая, а территория современной Украины была передана под прямое управление Варшавы

«Поляки, в отличие от литовцев, сразу начали наводить на этих землях свои порядки», — подчеркнул Вадим Волобуев.

«Политика Варшавы с конца XVI столетия была направлена на то, чтобы полностью ассимилировать западнорусское население», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский . С этой целью польские власти навязывали жителям юго-западной Руси свой язык и культуру. Была предпринята попытка полного запрета православия.

В результате Брестской унии 1596 года местные православные епархии формально переподчинили Папе Римскому, сохранив лишь «восточную» обрядовость, что вызывало гнев как у большей части простого духовенства, так и у прихожан.

Население, не желавшее принимать католичество или униатство, Варшава лишила всех прав. Православных жителей Речи Посполитой массово закрепощали, лишали прав отправлять религиозные обряды и занимать официальные должности. Историк Дмитрий Яворницкий подробно описал в своей книге «История запорожских казаков», как поляки издевались над ними, чтобы сломить их волю: людей постоянно подвергали пыткам, казнили, женщин насиловали, детей убивали на глазах у родителей.

Казацкий ответ

По словам Олега Неменского, из-за действий польских властей ситуация в западнорусских землях в XVII веке оказалась накалена до предела.

Первые казацкие восстания начались в конце XVI столетия и быстро достигли периодичности в два-три года. Официальная Варшава под давлением повстанцев шла на некоторые уступки, но польские власти быстро забывали свои обещания и вновь пытались ограничить права православного населения, провоцируя тем самым новые народные волнения.

«Если бы даже не было Хмельницкого, его место вполне мог занять кто-нибудь другой. Хмельницкий лишь удачно возглавил движение, которое существовало и без него», — предположил эксперт.

Сам Хмельницкий был человеком благородного происхождения, хотя, по ряду свидетельств, его отец формально утратил шляхетское достоинство. В юности Богдан получил хорошее образование. Затем воевал против турок на стороне Речи Посполитой и, по некоторым данным, был командиром наёмников на службе у французского короля.

В 1647 году польский подстароста Даниэль Чаплинский в отсутствие Хмельницкого разграбил принадлежавший Богдану хутор Суботов, увёз его спутницу Гелену (на которой впоследствии сам женился) и выпорол его сына. Хмельницкий попытался пожаловаться на Чаплинского польским властям, но над ним сначала посмеялись, а потом и вовсе бросили за «смутьянство» в тюрьму, откуда он вышел лишь благодаря заступничеству друзей.

В 1648 году Богдан Хмельницкий отбыл в Запорожскую Сечь, был избран гетманом и поднял против Польши масштабное восстание. Новый гетман нанёс полякам несколько жестоких поражений, однако Варшава долго не могла оценить истинные масштабы исходившей от повстанцев угрозы.

Хотя Хмельницкий пытался договориться с поляками о сосуществовании в рамках единого государства на условиях прекращения притеснения русского населения, королевские власти не хотели идти на серьёзные уступки и отправляли против казаков новые войска.

Они устроили резню мирного населения в Галиции, Волыни и на Брацлавщине, в результате жители этих регионов были вынуждены бежать в Россию и Молдавию . Площади городов, в которые приходили польские каратели, были уставлены виселицами. За малейшее подозрение в сочувствии казакам людям выкалывали глаза или отрубали руки. Казаки в ответ развернули репрессии против поляков и служивших у них евреев.

Население западнорусских земель устало от войн, поэтому Хмельницкий обратился за помощью к Москве . Царь Алексей Михайлович сначала попытался выступить посредником в переговорах между Варшавой и казаками, но польский король ничего не хотел слышать. Тогда Хмельницкий обратился с просьбой к царю принять его лично и всё Войско Запорожское в российское подданство.

Согласие на это предложение автоматически означало войну России с Польшей, и в Москве некоторое время даже сомневались, стоит ли идти на такой шаг. Но в конечном итоге было принято решение единоверцев в беде не бросать.

11 октября 1653 года Земский собор дал согласие на принятие Гетманщины в состав России, а 16 января 1654 года решение о переходе под руку российского царя приняли участники Переяславской рады.

Россия же вступила в тринадцатилетнюю войну с Польшей, по итогам которой левобережье Днепра отошло Москве, в правобережье — Варшаве.

«Ситуативно от конфликта России и Польши, нанесших друг другу серьёзный ущерб, больше всего выиграла Турция », — заявил в разговоре с RT Вадим Волобуев. По его словам, на тот момент Россия и Польша были серьёзными противниками Турции, но благодаря продолжительной войне ослабили друг друга и оголили южные границы. В результате Стамбул захватил Подолье, а подконтрольные ему татары совершили ряд грабительских набегов на Восточную Европу.

Однако, по словам историка, когда Москва и Варшава всё-таки договорились о границах в Поднепровье и подписали мирный договор, Россия смогла развернуться на юг и в конце концов вытеснить Турцию из северного причерноморья.

Население левобережной Украины по итогам Переяславской рады и Русско-польской войны освободилось от польского гнёта и воссоединилось с единоверцами. Хотя оно со временем и утратило право избирать себе гетмана, представители украинского казачества и духовенства стали частью русской элиты, получив огромное влияние в масштабах всей Российской империи.

«Если бы не казацкие восстания, то поляки достигли бы значительно большего прогресса в ассимиляции западнорусского населения. Мы видим, что на тех заселённых украинцами и белорусами землях, которые всё-таки отошли Польше, восточные славяне или полностью утратили свою идентичность, или сохранили её формально, приняв на практике польский язык и польскую культуру», — отметил Олег Неменский.

По словам кандидата исторических наук, доцента МГПУ Игоря Андреева , в наши дни некоторые историки поддаются соблазну обвинить Богдана Хмельницкого в различных прегрешениях, начиная от своеволия и своевластия до желания разорвать союз с царём и готовности к «измене», которая не была осуществлена лишь из-за смерти Богдана.

«Но в конце концов историческую личность оценивают не по намерениям, а по поступкам и делам. Выбор Хмельницкого, в котором его столь рьяно обвиняли и обвиняют украинские историки, был предопределён конкретной исторической ситуацией. Эта ситуация складывалась не год-другой, а на протяжении долгих десятилетий. Заслуга и величие Хмельницкого как раз в том, что, преодолев множество соблазнов, он выбрал путь, который в тех условиях более всего отвечал чаяниям народа и возможностям его существования», — подчеркнул эксперт.

«Давайте перечеркнём всю историю и культуру Украины»

На Украине сегодня говорят о том, что законопроект о переименовании Переяслава-Хмельницкого с большой долей вероятности будет принят.

«Этот законопроект депутаты, скорее всего, поддержат, поскольку он принимается против России. Любая подобная инициатива прекрасно воспринимается националистами. А депутаты от Блока Петра Порошенко получат дополнительную поддержку общества в преддверии выборов в парламент в следующем году», — пояснил RT источник в украинской партии «Народный фронт».

Впрочем, даже представители политических сил, считающихся прозападными, оценивают инициативу власти негативно. «Предложение депутатов не укладывается ни в какие рамки. Они дошли до того, что планируют переписывать историю из-за происходящей в обществе антироссийской истерии», — заявил в разговоре с RT источник в партии «Самопомощь».

Даже в «Батькивщине» Юлии Тимошенко далеко не все поддерживают линию партии по дискредитации личности Богдана Хмельницкого. «Подобные законопроекты — маразм. Давайте перечеркнём всю историю и культуру Украины только потому, что она связана с Россией. Детям прививают ненависть к России, и это ужасно. Как мы будем жить дальше? Депутаты вообще о чём-то думают?» — возмутился в беседе с RT источник в партии украинского экс-премьера.