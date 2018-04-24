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Тука отодвинул мир в Донбассе на десятилетия
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Тука отодвинул мир в Донбассе на десятилетия 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет украинский портал «Слово и дело», Тука заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
«В восприятии подавляющего большинства граждан мир — это прекращение огня. А есть такое более профессиональное понятие как устойчивый мир. И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны», — сказал он.
По его словам, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры.
«Прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры. Как бы это не было обидно и больно семьям погибших, но речь не о человеческих потерях. Погиб один человек, а сколько вокруг него людей получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы», — резюмировал он.
Отметим, на прошлой неделе Георгий Тука в эфире украинского телеканала 112 Украина заявил, что Киев в данный момент неспособен вернуть под свой контроль Крым. Чиновник отметил, что сейчас Киев вынужден ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями.
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