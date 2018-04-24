Тука отодвинул мир в Донбассе на десятилетия

Об этом, как пишет украинский портал «Слово и дело», Тука заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

«В восприятии подавляющего большинства граждан мир — это прекращение огня. А есть такое более профессиональное понятие как устойчивый мир. И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны», — сказал он.

По его словам, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры.

«Прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры. Как бы это не было обидно и больно семьям погибших, но речь не о человеческих потерях. Погиб один человек, а сколько вокруг него людей получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы», — резюмировал он.