На Украине прошел ночной молебен в память о трагедии в Чернобыле 

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы проходят на Украине. Ночью в четверг состоялось траурное шествие к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля», куда люди принесли цветы и зажгли свечи. В 01:00 состоялся поминальный молебен о погибших, после чего над курганом зазвучали колокола.
Утром с обращением к народу Украины выступил президент Петр Порошенко. Он, в частности, призвал вынести урок из трагедии и заявил, что «современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений».
Памятные мероприятия сегодня пройдут по всей Украине, в том числе на территории зоны отчуждения и промышленной площадки Чернобыльской АЭС. Днем в Киеве состоится митинг-реквием. Вечером в столице откроется фотовыставка японского журналиста Кадзума Обара «Облучение», а также состоится показ документального фильма «Мария и Фукушима».
В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км., в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Из них около десяти процентов умерли, 165 тыс. стали инвалидами. Работа ликвидаторов со всего Советского Союза позволила уже к ноябрю 1986 года возвести над разрушенным четвертым энергоблоком объект «Укрытие». В ноябре 2016 года усилиями международного консорциума над ним была установлена новая защитная арка.