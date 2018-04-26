Ещё
На Украине прошел ночной молебен в память о трагедии в Чернобыле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине прошел ночной молебен в память о трагедии в Чернобыле 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы проходят на Украине. Ночью в четверг состоялось траурное шествие к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля», куда люди принесли цветы и зажгли свечи. В 01:00 состоялся поминальный молебен о погибших, после чего над курганом зазвучали колокола.
Утром с обращением к народу Украины выступил президент Петр Порошенко. Он, в частности, призвал вынести урок из трагедии и заявил, что «современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений».
Памятные мероприятия сегодня пройдут по всей Украине, в том числе на территории зоны отчуждения и промышленной площадки Чернобыльской АЭС. Днем в Киеве состоится митинг-реквием. Вечером в столице откроется фотовыставка японского журналиста Кадзума Обара «Облучение», а также состоится показ документального фильма «Мария и Фукушима».
В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км., в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Из них около десяти процентов умерли, 165 тыс. стали инвалидами. Работа ликвидаторов со всего Советского Союза позволила уже к ноябрю 1986 года возвести над разрушенным четвертым энергоблоком объект «Укрытие». В ноябре 2016 года усилиями международного консорциума над ним была установлена новая защитная арка.
ТАСС: последние новости
Полиция Украины объявила в розыск около 6 тыс. крымчан в связи с событиями 2014 года Православные церкви на Украине. Досье Аксенов удивился инициативе Киева запретить вход судов из РФ во внутренние воды Украины
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»14
Россиян оставят без торговых центров88
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США157
Назван доход говорившей с Путиным звезды55
Amazon отказал Роскомнадзору118
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение