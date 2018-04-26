На Украине прошел ночной молебен в память о трагедии в Чернобыле

КИЕВ, 26 апреля. / ТАСС /. Памятные мероприятия по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы проходят на Украине . Ночью в четверг состоялось траурное шествие к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля», куда люди принесли цветы и зажгли свечи. В 01:00 состоялся поминальный молебен о погибших, после чего над курганом зазвучали колокола.

Утром с обращением к народу Украины выступил президент Петр Порошенко . Он, в частности, призвал вынести урок из трагедии и заявил, что «современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений».

Памятные мероприятия сегодня пройдут по всей Украине, в том числе на территории зоны отчуждения и промышленной площадки Чернобыльской АЭС. Днем в Киеве состоится митинг-реквием. Вечером в столице откроется фотовыставка японского журналиста Кадзума Обара «Облучение», а также состоится показ документального фильма «Мария и Фукушима».