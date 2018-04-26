Эксперт прокомментировал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в беседе с НСН прокомментировал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС.

«Сегодня не только 32 года ужасной катастрофе на Чернобыле . Мир вообще отмечает день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Они были во многих местах и у нас и за рубежом», — заявил эксперт.

По его словам, это общечеловеческая ситуация.

Меньшиков также сказал, что авария в Чернобыле полностью изменила подходы к развитию атомной энергетики, и технология строительства изменилась до неузнаваемости.