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Самострел киевского режима: Вице-мэру Линца запретили въезд на Украину
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Самострел киевского режима: Вице-мэру Линца запретили въезд на Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет австрийская газета Neues Volksblatt, сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба.
«Виммер был внесен в список невъездных лиц, и я ему об этом сообщил», — сказал Щерба и добавил, что такое решение было принято из-за посещения австрийским политиком российского Крыма. Украинский дипломат также отметил, что в этом списке есть и другие австрийские политики.
Как отмечает издание, присутствие в запрещенном списке ограничивает возможность Виммера осуществлять его профессиональную деятельность в части программы партнерства между городами. Виммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье. Там в ближайшем будущем должен пройти международный конгресс, в котором должны принимать участие представители Линца. «Виммер не сможет принять в нем участие», — подчеркнул посол.
В свою очередь сам вице-мэр Линца заметил, что «украинское правительство совершает самострел, ограничивая партнерство городов». «Таким образом у нас будет больше ресурсов направлено на другие кооперации, к примеру, с Россией и Китаем», — заметил Виммер.
Детлеф Виммер принимал участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме 19-21 апреля. 6-7 ноября 2017 года австрийский политик вместе с другими европейскими представителями участвовал в III Международной конференции «Крым в современном международном контексте» в Ялте.
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