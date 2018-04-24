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G7 обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире
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G7 обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В итоговом заявлении «Большой семерки» прозвучали обвинения в адрес РФ. «Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе вмешательства в демократические системы других стран», — приводит выдержку из заявления Life.ru.
Однако в этой же речи G7 говорит, что продолжает сотрудничать с Россией и дальше. Уточняя, что речь идет о взаимодействии стран в вопросах разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что страны «Большой семерки» не намерены мириться с наличием у КНДР ядерного оружия и будут оказывать давление на Пхеньян, пока он не откажется от него полностью. «Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооруженную ядерным оружием», — заявил он.
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