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Закрытие портов для российских судов навредит самому Киеву, заявил Аксенов
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Закрытие портов для российских судов навредит самому Киеву, заявил Аксенов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Намерение Киева закрыть свои порты для судов под флагом России навредит самой Украине, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Как сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, кабмин Украины решил вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних украинских водах. Министр отметил, что Киев считает недопустимым, чтобы в территориальных водах Украины и на внутренних водных путях страны ходили суда РФ.
"Я думаю, что они (суда РФ) особо и не заходили, теперь вообще не будут заходить. В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать, что нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев. Чушь какая-то", — сказал Аксенов.
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