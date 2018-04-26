Закрытие портов для российских судов навредит самому Киеву, заявил Аксенов

Как сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян кабмин Украины решил вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних украинских водах. Министр отметил, что Киев считает недопустимым, чтобы в территориальных водах Украины и на внутренних водных путях страны ходили суда РФ.

"Я думаю, что они (суда РФ) особо и не заходили, теперь вообще не будут заходить. В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать, что нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев. Чушь какая-то", — сказал Аксенов.