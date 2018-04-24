Власти Украины предлагают закрыть внутренние воды страны для судов из РФ 

В Киеве также собираются препятствовать «несанкционированным» посещениям судами портов в Крыму
Российским судам могут запретить входить во внутренние воды Украины. С таким предложением выступило министерство инфраструктуры страны. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
«Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.
С соответствующей просьбой ведомство намерено обратиться в Совету национальной безопасности и обороны.
Также там подчеркнули, что собираются препятствовать «несанкционированным» посещениям судами портов в Крыму.