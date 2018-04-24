Киев защитит внутренние воды от «российской агрессии»

Киев планирует запретить российским судам входить во внутренние воды Украины . Соответствующее обращение будет направлено в Совет национальной безопасности и обороны по инициативе министерства инфраструктуры, пишет "Русская планета"

Подобные меры необходимы из-за «российской агрессии», считают власти Украины. Помимо этого, планируется усилить меры контроля в отношении «несанкционированных» входов судов в закрытые порты Крыма . По данным украинской стороны, за прошлый месяц российские суда 57 раз заходили в порты Крыма. Всего было зафиксировано 19 «судов-нарушителей» под российским флагом.

Одним из таких задержанных судов ранее стало российское рыболовецкое судно «Норд». 25 марта украинские пограничники незаконно задержали его в акватории Азовского моря, а пять дней cпустя судно было арестовано.