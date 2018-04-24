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Киев защитит внутренние воды от «российской агрессии»
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Киев защитит внутренние воды от «российской агрессии» 

ТВ Центр 1 час назад
Киев планирует запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. Соответствующее обращение будет направлено в Совет национальной безопасности и обороны по инициативе министерства инфраструктуры, пишет "Русская планета".
Подобные меры необходимы из-за «российской агрессии», считают власти Украины. Помимо этого, планируется усилить меры контроля в отношении «несанкционированных» входов судов в закрытые порты Крыма. По данным украинской стороны, за прошлый месяц российские суда 57 раз заходили в порты Крыма. Всего было зафиксировано 19 «судов-нарушителей» под российским флагом.
Одним из таких задержанных судов ранее стало российское рыболовецкое судно «Норд». 25 марта украинские пограничники незаконно задержали его в акватории Азовского моря, а пять дней cпустя судно было арестовано.
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