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«Действия Киева непредсказуемы». Член ОП Крыма о рисках пиратских захватов
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«Действия Киева непредсказуемы». Член ОП Крыма о рисках пиратских захватов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.
В ведомстве напомнили, что 25 апреля Киев запретил транзит и перевозку грузов по территории страны судами под российским флагом. Это распространяется и на транспортные средства судовладельцев, зарегистрированные в России. Транзит и перевозка также запрещены любыми плавсредствами независимо от флага, которые заходили в порты Крыма и Севастополя.
Месяц назад украинские пограничники задержали в Азовском море судно «Норд» под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.
В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин отметил, что российским судовым компаниям необходимо помнить о том, что действия украинской стороны непредсказуемы.
"Предупреждение МИД российским судам, безусловно, необходимо. Те обвинения, которые предъявляются задержанному экипажу сейнера «Норд», по сути, не касаются вопросов судоходства, а касаются вопросов гражданства экипажа. Поэтому то, что может произойти с российскими судами в водах Черного и Азовского морей, во многом, к сожалению, не прогнозируемо, исходя из действий украинской стороны, которые не отвечают международным актам. Вся эта ситуация имеет в своей основе юридическую коллизию, которая, надо признать, существует в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Но коллизия не оправдывает действий украинской стороны в отношении российских судов, в частности судна «Норд»", — сказал Денис Батурин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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