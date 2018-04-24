Постпред РФ: ЮНЕСКО под давлением Запада оборвала связи с партнерами в Крыму

"Секретариат ЮНЕСКО под давлением Запада оборвал все связи со своими традиционными партнерами в Крыму, включая объект Всемирного наследия — древний Херсонес Таврический. Секретариат даже отказывается принимать доклады о его сохранности", — сказал он.

Кузнецов отметил, что доклад ЮНЕСКО по результатам мониторинга на полуострове в большей степени составлен из материалов, подготовленных в Киеве, и необъективен. «Они [материалы] носят крайне политизированный и односторонний характер. Поэтому о каком „мониторинге“ в Крыму можно вести речь? Реальное положение дел на полуострове ЮНЕСКО попросту игнорирует», — сказал дипломат.

Он также уверен, что тенденция политизировать работу организации значительно снижает эффективность ее деятельности. «Мы исходим из того, что политизация наносит ущерб работе ЮНЕСКО. Ведь этот гуманитарный форум создавался для диалога и сотрудничества, а не для обсуждения политических проблем, которые противоречат ее мандату», — сказал он.

Тем не менее Киев и Запад по-прежнему поднимают вопрос принадлежности Крыма на сессиях ЮНЕСКО, напомнил постпред. " Украина и западные страны от сессии к сессии проталкивают одну и ту же резолюцию по Крыму, единственная цель которой — вопреки реальности твердить о том, что Крым является частью Украины", — заявил Кузнецов.

Он обратил внимание на то, что в целом члены исполнительного совета организации не считают нужным вносить крымский вопрос в повестку дня. «Все больше стран начинают понимать, насколько бесперспективно обсуждать этот вопрос в ЮНЕСКО. В ходе нынешней сессии количество голосов против резолюции о Крыме увеличилось с пяти до 11, за документ проголосовали 16 участников. Остальные либо воздержались, либо отсутствовали на заседании. Если сложить голоса тех, кто против и воздержался, получается, что большинство членов Исполсовета не хотят видеть этот вопрос в повестке дня», — пояснил Кузнецов.