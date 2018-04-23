СБУ расследует дело по статье «диверсия» в отношении завода «Мотор Сич»

По его данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцы совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Как отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы во взаимодействии с Госслужбой финансового мониторинга установили, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта «Мотор Сич» осуществлялась в адрес физических лиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем появились подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев и реальных бенефициарных владельцев акций после их продажи. При этом в пресс-центре сообщили, что представители компании— нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела. В рамках этого уголовного дела в 2017 году суд наложил арест на 56%-й пакет акций «Мотор Сич».

С целью получения дополнительных доказательств в уголовном деле сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг «Мотор Сич» и местах обитания отдельных физических лиц, добавили в ведомстве.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили о том, что обыски на предприятии прошли в рамках двух уголовных дел — «Шпионаж» и «Диверсия».