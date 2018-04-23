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СБУ расследует дело по статье «диверсия» в отношении завода «Мотор Сич»
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СБУ расследует дело по статье «диверсия» в отношении завода «Мотор Сич» 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное дело по статье Уголовного кодекса «диверсия» по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр СБУ.
По его данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцы совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.
Как отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы во взаимодействии с Госслужбой финансового мониторинга установили, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта «Мотор Сич» осуществлялась в адрес физических лиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем появились подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев и реальных бенефициарных владельцев акций после их продажи. При этом в пресс-центре сообщили, что представители компании— нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела. В рамках этого уголовного дела в 2017 году суд наложил арест на 56%-й пакет акций «Мотор Сич».
С целью получения дополнительных доказательств в уголовном деле сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг «Мотор Сич» и местах обитания отдельных физических лиц, добавили в ведомстве.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили о том, что обыски на предприятии прошли в рамках двух уголовных дел — «Шпионаж» и «Диверсия».
Акционерная компания «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. До последнего времени компания поставляла двигатели Д-436 для гражданских самолетов в РФ. В феврале нынешнего года поставки были прекращены по распоряжению украинских властей.
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