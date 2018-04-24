Иностранцы хотят получить контроль над «Мотор Сич», заявили на Украине 

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что иностранная компания намерена получить контроль над украинским стратегическим предприятием «Мотор Сич», купив контрольный пакет акций, а затем «предпринять попытку уничтожения».
СБУ в сентябре 2017 года заявила, что подозревает президента и генконструктора компании «Мотор Сич», депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ в 2017 году арестовал акции. В понедельник СБУ провела обыски на предприятии рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии.
"Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии (предприятия «Мотор Сич» — ред.)", — говорится в сообщении, обнародованном во вторник на сайте ведомства.
По данным ведомства, представители иностранных государств «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании, который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо. СБУ считает, что, получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения «Мотор Сич».
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.