Иностранцы хотят получить контроль над «Мотор Сич», заявили на Украине

СБУ в сентябре 2017 года заявила, что подозревает президента и генконструктора компании «Мотор Сич», депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ в 2017 году арестовал акции. В понедельник СБУ провела обыски на предприятии рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии.

"Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии (предприятия «Мотор Сич» — ред.)", — говорится в сообщении, обнародованном во вторник на сайте ведомства.

По данным ведомства, представители иностранных государств «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании, который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо. СБУ считает, что, получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения «Мотор Сич».