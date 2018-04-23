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Киев задумал запретить российским судам входить во внутренние воды Украины
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Киев задумал запретить российским судам входить во внутренние воды Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским судам заходить во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ведомство намерено обратиться с инициативой в СНБО Украины.
"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", — сказал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
В министерстве также намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда «несанкционированно» заходят в закрытые порты Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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