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Украина хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды страны
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Украина хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды страны 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: KM.RU
Министерство инфраструктуры Украины обратится в Совет по безопасности и обороны (СНБО) с предложением запретить российским судам заходить в украинские внутренние воды, сообщается на сайте ведомства.
«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов реками Украины», — отметил замминистра инфрастурктуры Украины Юрий Лавренюк.
Министерство также собирается максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда якобы несанкционированно заходят в закрытые порты Крыма, и «привлечению таких судов к ответственности».
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