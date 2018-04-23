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Украина хочет чеканить монеты для других стран
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Украина хочет чеканить монеты для других стран 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Киев, 23 апреля /Синьхуа/ — Монетный двор Национального банка Украины планирует начать чеканку монет по заказу других государств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.
Монетный двор был основан в 1998 году после закрытия Луганского монетного двора. За 20 лет своего существования Монетный двор отчеканил почти 10 млрд разменных и оборотных монет, порядка 20 млн памятных и инвестиционных монет, а также изготовил 75 наименований государственных наград общим количеством более 10 млн штук. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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