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Российские суда лишат входа на Украину
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Российские суда лишат входа на Украину 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны.
«Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что представители Мининфраструктуры, Министерства обороны, МИД, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки в ходе совещания обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста.
Замминистра Юрий Лавренюк заявил, что Мининфраструктуры передало МИД Украины материалы о несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».
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