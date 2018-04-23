Российские суда лишат входа на Украину

Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны.

«Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что представители Мининфраструктуры, Министерства обороны, МИД, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки в ходе совещания обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста.

Замминистра Юрий Лавренюк заявил, что Мининфраструктуры передало МИД Украины материалы о несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».