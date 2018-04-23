Защита капитана судна «Норд» получила разрешение на его срочное медобследование

"Капитан Горбенко находится в Мелитополе у родственников, но, дело в том, что ни в Мелитополе, ни в Херсоне никто из медиков не берется за его обследование, все боятся, перепуганы. Сейчас у следователя взяли разрешение на его выезд в Днепр (ранее Днепропетровск ), надеемся, что он пройдет обследование, потому что чувствует себя не очень хорошо", — сообщил Щербина.

Адвокат также отметил, что будет настаивать также на обширном обследовании подзащитного «в любой клинике, которая возьмется его обследовать, а не просто померить давление».

Супруга капитана Мария Горбенко, сообщила ТАСС, что поддерживает связь с мужем в одной из социальных сетей. «Мы, конечно же, все его ждем и будем поздравлять с днем рождения, который он будет отмечать 25 апреля. Желаем, чтобы все эти трудности остались позади», — отметила она.

О ситуации с сейнером

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из десяти граждан РФ . Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тыс. гривен (около $1355), который внесли в тот же день. 10 апреля он был отпущен, при этом уточнялось, что капитан должен являться в управление Службы безопасности Украины для проведения следственных действий.

Дела остальных членов экипажа «Норда» рассматривал Приморский районный суд Мариуполя , который назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно. Служба безопасности Украины несколько раз допрашивала моряков как свидетелей по делу капитана. Члены экипажа несколько раз пытались покинуть страну, но каждый раз украинские пограничники их не выпускали.

Ранее сообщалось, что Горбенко неоднократно обращался за необходимой медицинской помощью к украинским силовикам в связи с гипертонией.