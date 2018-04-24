Ещё
Украина объявила России речную блокаду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина объявила России речную блокаду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским судам заходить во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
>> Блокада Керченского пролива: чем она грозит Украине
Ведомство намерено обратиться с инициативой в СНБО Украины.
"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", — сказал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
В министерстве также намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда "несанкционированно" заходят в закрытые порты Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
В СБУ заявили о задержании российского шпиона В ООН заявили о нехватке денег на гуманитарную помощь жителям Украины Митинг в поддержку Надежды Савченко прошел в Киеве
Комментарии118  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции204
Королева красоты оказалась водителем бандитов28
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Шойгу выдвинул обвинение США305
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий45
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение