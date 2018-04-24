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Украина хочет запретить российским судам заходить в свои внутренние воды
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Украина хочет запретить российским судам заходить в свои внутренние воды 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Украины намерены добиваться введения запрета на вход российским судам во внутренние водные пути страны, сообщает РБК. С соответствовавшим обращением министерство инфраструктуры Украины собирается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что министерство инфраструктуры Украины будет обращаться к СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины «из-за высокого уровня террористических угроз».
Помимо этого вопроса на совещании в министерстве обсуждались и вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, а также перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста. В совещании, как отмечают ведомство, приняли участие представители Минобороны Украины, украинского МИДа, Государственной пограничной службы страны, а также Службы внешней разведки.
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