Украина хочет запретить российским судам заходить в свои внутренние воды

Власти Украины намерены добиваться введения запрета на вход российским судам во внутренние водные пути страны, сообщает РБК. С соответствовавшим обращением министерство инфраструктуры Украины собирается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что министерство инфраструктуры Украины будет обращаться к СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины «из-за высокого уровня террористических угроз».