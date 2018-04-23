На Украине хотят запретить российским судам заходить во внутренние воды

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины по итогам совещания под председательством замминистра Юрия Лавренюка.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины , где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — заявил Лавренюк.

Кроме того, он заявил о необходимости мониторинга деятельности крымских портов.

«Нам необходимо максим усилить меры по выявлению несанкционированных заходов судов в закрытые порты Крыма и привлечению к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов-нарушителей по странам-флагам и судовладельцев с дальнейшим принятием мер по отношению к таким нарушителям», — заявил Лавренюк.

Украина ранее объявила порты Крыма закрытым для судоходства. В этом году украинские пограничники захватили рыболовецкое судно «Норд» из Крыма вместе с экипажем, который обвинили в нарушении введенного запрета.

Российское гражданство рыбаков не признали и не разрешили им вернуться в Крым по российским паспортам. Вырваться из Украины удалось лишь двум рыбакам. Остальная команда во главе с капитаном находится на Украине.