На Украине хотят запретить российским судам заходить во внутренние воды 

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины по итогам совещания под председательством замминистра Юрия Лавренюка.
«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — заявил Лавренюк.
Кроме того, он заявил о необходимости мониторинга деятельности крымских портов.
«Нам необходимо максим усилить меры по выявлению несанкционированных заходов судов в закрытые порты Крыма и привлечению к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов-нарушителей по странам-флагам и судовладельцев с дальнейшим принятием мер по отношению к таким нарушителям», — заявил Лавренюк.
Украина ранее объявила порты Крыма закрытым для судоходства. В этом году украинские пограничники захватили рыболовецкое судно «Норд» из Крыма вместе с экипажем, который обвинили в нарушении введенного запрета.
Российское гражданство рыбаков не признали и не разрешили им вернуться в Крым по российским паспортам. Вырваться из Украины удалось лишь двум рыбакам. Остальная команда во главе с капитаном находится на Украине.