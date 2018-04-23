Эксперт: В Европе недовольны происходящим на Украине 

Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.
«Разговоры об евроинтеграции Украины — это как та морковка, которая удаляется по мере приближения к ней. Одно из условий, если уж вопрос об этом вдруг зайдет, это урегулирование отношений с соседями. А с такими отношениями, как у Украины сложились с Венгрией или с Польшей, никакой Евросоюз ей не светит. Нынешняя венгерская власть получила на свои действия в отношении Украины огромный мандат доверия — за нее проголосовало подавляющее большинство закарпатских венгров, которые для этого в очереди стояли. Кроме того, обстановкой на Украине не довольны почти все. Польша, Венгрия, Румыния и Болгария — из-за вопроса о национальных меньшинствах. Но недовольство существует и в странах Западной Европы, поскольку деньги Украине выделяются, но они проваливаются, как в бездонную бочку. Довольных тем, что происходит на Украине, найти в Европе сейчас почти невозможно. Безусловно, ЕС поддерживает Украину только потому, что она, как считается, противостоит России. А во всем остальном никакого удовлетворения тем, что там происходит, нет нигде», — заявил он.
Ранее стало известно, что заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел на этой неделе не состоится из-за венгерского вето, о чем собкорру «Укринформа» сообщил источник в евроатлантических дипломатических кругах.
Отмечается, что Венгрия уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украины с НАТО на министерском уровне. Таким образом Будапешт выражает претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании, запрещающего преподавание не на украинском языке. При этом заседание комиссии Украина-НАТО планировалось провести 27 апреля в рамках заседания Североатлантического совета на уровне глав МИДов союзников НАТО. Данную идею поддержали все союзники, кроме Венгрии, которая и наложила вето на это предложение.