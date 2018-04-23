Ещё
Эксперт: В Европе недовольны происходящим на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: В Европе недовольны происходящим на Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.
«Разговоры об евроинтеграции Украины — это как та морковка, которая удаляется по мере приближения к ней. Одно из условий, если уж вопрос об этом вдруг зайдет, это урегулирование отношений с соседями. А с такими отношениями, как у Украины сложились с Венгрией или с Польшей, никакой Евросоюз ей не светит. Нынешняя венгерская власть получила на свои действия в отношении Украины огромный мандат доверия — за нее проголосовало подавляющее большинство закарпатских венгров, которые для этого в очереди стояли. Кроме того, обстановкой на Украине не довольны почти все. Польша, Венгрия, Румыния и Болгария — из-за вопроса о национальных меньшинствах. Но недовольство существует и в странах Западной Европы, поскольку деньги Украине выделяются, но они проваливаются, как в бездонную бочку. Довольных тем, что происходит на Украине, найти в Европе сейчас почти невозможно. Безусловно, ЕС поддерживает Украину только потому, что она, как считается, противостоит России. А во всем остальном никакого удовлетворения тем, что там происходит, нет нигде», — заявил он.
Ранее стало известно, что заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел на этой неделе не состоится из-за венгерского вето, о чем собкорру «Укринформа» сообщил источник в евроатлантических дипломатических кругах.
Отмечается, что Венгрия уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украины с НАТО на министерском уровне. Таким образом Будапешт выражает претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании, запрещающего преподавание не на украинском языке. При этом заседание комиссии Украина-НАТО планировалось провести 27 апреля в рамках заседания Североатлантического совета на уровне глав МИДов союзников НАТО. Данную идею поддержали все союзники, кроме Венгрии, которая и наложила вето на это предложение.
Украина.ру: последние новости
Миллионы на ветер. Как американцы собираются отрывать Донбасс от России Сегодня в Канаде состоится спецзаседание «Большой семерки» по Украине Государства-члены не хотят давать деньги на помощь Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие118
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»221
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение