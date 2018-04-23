Ещё
Эксперт: довольных тем, что происходит на Украине, в Европе не найти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: довольных тем, что происходит на Украине, в Европе не найти 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, сообщает "Укринформ".
Таким образом Будапешт выполняет обещание «давить» на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств. В Венгрии считают, что этот закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет «отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов». В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.
В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что европейские страны не скрывают недовольства происходящим на Украине.
"Разговоры об евроинтеграции Украины — это как та морковка, которая удаляется по мере приближения к ней. Одно из условий, если уж вопрос об этом вдруг зайдет, это урегулирование отношений с соседями. А с такими отношениями, как у Украины сложились с Венгрией или с Польшей, никакой Евросоюз ей не светит. Нынешняя венгерская власть получила на свои действия в отношении Украины огромный мандат доверия — за нее проголосовало подавляющее большинство закарпатских венгров, которые для этого в очереди стояли. Кроме того, обстановкой на Украине не довольны почти все. Польша, Венгрия, Румыния и Болгария — из-за вопроса о национальных меньшинствах. Но недовольство существует и в странах Западной Европы, поскольку деньги Украине выделяются, но они проваливаются, как в бездонную бочку. Довольных тем, что происходит на Украине, найти в Европе сейчас почти невозможно. Безусловно, ЕС поддерживает Украину только потому, что она, как считается, противостоит России. А во всем остальном никакого удовлетворения тем, что там происходит, нет нигде", — сказал Вадим Трухачев.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!
РИА Новости: последние новости
В Киеве обокрали иностранного посла Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США Украинские радикалы начинают облавы на цыган
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»596
Россию ждут новые санкции19
Россия поставила США серьезное условие293
В России рассказали о ненужности в космосе121
Климкин сделал грубую ошибку65
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение